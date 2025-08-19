Наслідки нічної атаки на Кременчук: гімназія №8 лишилась без вікон

У ніч на 19 серпня Росія атакувала Полтавщину. Влучання та падіння уламків зафіксували в Кременчуцькому та Лубенському районах. Як повідомляють журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, постраждала гімназія №8. Там частково повилітали вікна.
Вночі кременчужани чули вибухи. Уражена енергетична інфраструктура. Ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря.
Нагадаємо, що у Кременчуцькому ліцеї № 4 «Кремінь», який 6 липня постраждав внаслідок дронової атаки на Кременчуцький РТЦК та СП, досі не відновили вікна.
