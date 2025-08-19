Росія атакувала нафтопереробну та газотранспортну інфраструктуру Полтавщини — Міненерго

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 355

У ніч на 19 серпня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Для атаки Росія застосувала крилаті ракети та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів виникли масштабні пожежі.

Зокрема, кілька десятків дронів атакували виробничий об’єкт газотранспортної системи України. Попередньо зафіксовані пошкодження наземної інфраструктури. Фахівці вже проводять технічне обстеження обладнання та оцінюють збитки.

Востаннє удари по нафтопереробних об’єктах регіону фіксували 15 та 21 червня.

У Міненерго нагадали, що з березня 2025 року Росія здійснила понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України. Відомство закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати додаткову допомогу для захисту критичної інфраструктури.