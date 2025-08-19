Протиповітряна оборона України збила понад 230 «шахедів» під час нічної масованої атаки

У ніч на 19 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 280 засобів повітряного нападу. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
З території Росії та тимчасово окупованого Криму випустили:
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 9.00 ППО збила або подавила 236 повітряних цілей, зокрема:
Зафіксовані влучання 4 ракет та близько 40 дронів у 16 локаціях, уламки падали ще у трьох місцях.
Найбільше напрямків атаки пролягало над Полтавщиною, Харківщиною та Кременчуком, про що свідчать дані моніторингових ресурсів.
Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи. Уражена енергетична інфраструктура. Ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря. Як повідомляють журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, постраждала також гімназія №8. Там частково повилітали вікна.
