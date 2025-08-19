Протиповітряна оборона України збила понад 230 «шахедів» під час нічної масованої атаки

ГО "Захист держави"
Автомобіль для оборонців Куп’янського напрямку — історія однієї допомоги
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Війна

Протиповітряна оборона України збила понад 230 «шахедів» під час нічної масованої атаки

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 0

 

ППО працювала у небі над Полтавщиною та іншими регіонами

У ніч на 19 серпня Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши 280 засобів повітряного нападу. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

З території Росії та тимчасово окупованого Криму випустили:

  • 270 ударних БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М»;
  • 5 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації над Каспійським морем.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 9.00 ППО збила або подавила 236 повітряних цілей, зокрема:

  • 230 ударних БпЛА Shahed;
  • 2 балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • 4 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовані влучання 4 ракет та близько 40 дронів у 16 локаціях, уламки падали ще у трьох місцях.

Найбільше напрямків атаки пролягало над Полтавщиною, Харківщиною та Кременчуком, про що свідчать дані моніторингових ресурсів.

 

Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи. Уражена енергетична інфраструктура. Ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря. Як повідомляють журналісти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події, постраждала також гімназія №8. Там частково повилітали вікна.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО наслідки атаки дронова атака ракетний обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх