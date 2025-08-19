Близько 10 локацій уражень: Когут повідомив подробиці атаки на Полтавщину

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 282

У ніч на 19 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, під обстріл потрапила й Полтавська область. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у прямому ефірі телемарафону.

За його словами, Росія атакувала різними типами озброєння — дронами-камікадзе Shahed, крилатими й балістичними ракетами. Частину з них збили сили ППО, але зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому й Лубенському районах.

— Постраждали адмінбудівлі підприємств енергетичного сектору, обладнання, а також житлова інфраструктура в Кременчуці, — зазначив Когут.

У Лубенському районі до ліквідації наслідків залучили 16 одиниць техніки ДСНС, у Кременчуцькому — 19. Рятувальники локалізували всі місця влучань та займання.

Очільник ОВА додав, що внаслідок атаки зафіксували близько 10 локацій уражень. Він закликав мешканців дотримуватися заходів безпеки та зачиняти вікна, аби уникнути можливого забруднення повітря.

У Лубенському районі тимчасово зникало світло через пошкодження інфраструктури. Енергетики «Полтаваобленерго» та «Укренерго» вже працюють над відновленням електропостачання, найближчим часом його обіцяють повернути всім споживачам.