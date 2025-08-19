Правоохоронці розслідують факт обстрілу військами РФ Кременчуцького району — прокуратура

Слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області розпочали розслідування за фактами обстрілу збройними силами РФ Полтавщини у ніч на 19 серпня (ч. 1 ст. 438 КК України). Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Вказано, що у Кременчуцькому та Лубенському районах зафіксували влучання та падіння уламків безпілотників і крилатих ракет російської армії. Пошкоджено адміністративні будівлі підприємств критичної інфраструктури, будинки місцевих мешканців. Постраждалих немає, вказують у прокуратурі.

Нині проводяться слідчі дії, фіксуються обставини та наслідки обстрілів.

Що відомо про атаку росіян на Кременчуцький район

У ніч на 19 серпня Кременчук і Кременчуцький район потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура, заклад освіти, будинки місцевих. За попередніми даними обласного та міського керівництва, постраждалих немає. Також після атаки у Кременчуці погіршилась якість повітря.