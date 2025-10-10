У Кременчуці чутно вибухи

У Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Раніше військові попереджали про рух російських безпілотників у бік Кременчука.
Офіційних коментарів від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, що у ніч на третє жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни. Тоді на Поолтавщині пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, цивільна інфраструктура та житлові будинки, а також газовидобувні об’єкти ДТЕК. У ніч на 7 жовтня Росія знову вдарила по Полтаві й уразила локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Раніше у вересні Росія вдарила по залізниці на Миргородщині.
