Внаслідок атаки росіян пошкоджено локомотивне депо у Полтаві — Кулеба

Внаслідок нічної російської атаки у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба на своєму Telegram-каналі.
Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів — зараз усі у русі.
Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт — без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах, розповів Кулеба.
Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Полтавщину атакували російські безпілотники: пошкоджено, зокрема, залізницю та енергооб’єкт. Через нічний обстріл Полтавщини змінили розклад руху приміських поїздів.
