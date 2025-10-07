Через нічну атаку дронів на Полтавщині зупинили кілька приміських поїздів

Через нічний обстріл Полтавщини змінили розклад руху приміських поїздів. Про це повідомили на Telegram-каналі про приміські сполучення Укрзалізниці.
Частину рейсів тимчасово скасували:
Інші потяги курсують із затримками або за скороченим маршрутом:
Поїзд №6722 відправився зі станції Гоголеве із затримкою півтори години, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня Полтавщину атакували російські безпілотники: пошкоджено, зокрема, залізницю та енергооб’єкт.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.