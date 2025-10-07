Прокуратура фіксує наслідки дронової атаки на залізничне депо у Полтаві

Сьогодні, 10:55 Переглядів: 370

Прокурори фіксують наслідки дронової атаки на залізничне депо у Полтаві в ніч на 7 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено адміністративну будівлю, кілька приміщень, локомотиви, електровози, енергетичний об’єкт, а також приватний житловий будинок і господарчу споруду.

Після атаки виникли пожежі, які оперативно локалізували рятувальники ДСНС. На щастя, постраждалих немає.

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Прокурори та слідчі документують чергові воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Відомо також, що у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад.

Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів — зараз усі у русі. Також зупинили кілька приміських поїздів, а частину рейсів тимчасово скасували.