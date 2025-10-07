Російські дрони атакували Полтавщину: пошкоджено залізницю та енергооб’єкт (доповнено)

У ніч проти 7 жовтня Полтавщину атакували російські безпілотники. Через падіння уламків та прямі влучання пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення та рухомий склад залізниці. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Внаслідок удару виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Також пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт — без електропостачання залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.

Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.