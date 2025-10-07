У ніч проти 7 жовтня Полтавщину атакували російські безпілотники. Через падіння уламків та прямі влучання пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення та рухомий склад залізниці. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Внаслідок удару виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Також пошкоджень зазнав енергетичний об’єкт — без електропостачання залишилися 28 юридичних та 1070 побутових споживачів.
Крім того, уламками пошкоджено приватний будинок. За даними ОВА, обійшлося без постраждалих.
Як згодом повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, у Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад.
Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків–Львів, Львів–Харків, Краматорськ–Львів — зараз усі у русі. Також зупинили кілька приміських поїздів, а частину рейсів тимчасово скасували.
Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня армія РФ завдала масованого удару по газовидобувних активах Групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях.
