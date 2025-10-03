Росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку війни

Цієї ночі армія РФ завдала масованого удару по газовидобувних активах Групи «Нафтогаз» у Полтавській та Харківській областях.Про це повідомили у пресслужбі НАК «Нафтогаз України».
За попередніми даними, противник атакував інфраструктуру із застосуванням 35 ракет — серед них значна кількість балістичних — і 60 безпілотників. Частину атак відбито, але частина об’єктів зазнала пошкоджень.
На місцях уражень працюють усі відповідні структури — фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші спецслужби.
Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети, — додав Корецький.
Нагадаємо, внаслідок масованої ракетно-дронової атаки пошкоджень зазнали енергетичні об'єкти, цивільна інфраструктура та житлові будинки.
