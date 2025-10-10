На Полтавщині застосували аварійні відключення світла

10 жовтня з 6.00 в Полтавській області застосували спеціальний графік аварійних відключень електроенергії (СГАВ). Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
За даними енергетиків, аварійне вимкнення ввели через наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Обсяг розвантаження електромережі склав 80 мегават.
Попередньо графік діятиме до кінця доби.
Нагадаємо, вночі та зранку кременчуківці чули вибухи.
