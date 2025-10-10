У Кременчуцькому районі відновили світло, але графіки відключень лишаються

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 213

Область і далі живе за ГАВ і спецГАВ — мешканців просять економити електроенергію

У Кременчуцькому районі повністю відновили електропостачання після пошкоджень, завданих російськими обстрілами. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Водночас у всій області продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальний графік аварійних відключень (спецГАВ). Енергетики закликають жителів бути свідомими та ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години пікового навантаження.

— Не вмикайте потужну техніку одночасно. Це допоможе зберегти стабільність у мережі та уникнути нових аварій, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі та зранку Росія атакувала Кременчук «Кинджалами», крилатими ракетами та дронами. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення.