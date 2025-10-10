У Кременчуцькому районі пошкодили енергооб’єкт — без світла понад 17 тисяч споживачів

Сьогодні, 08:47 Переглядів: 473

У ніч проти 10 жовтня російські війська завдали масованого удару по Україні. На Полтавщині працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Унаслідок пошкодження без електропостачання залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. В області введені графіки аварійних (ГАВ) і спеціальних аварійних відключень (спецГАВ).

Енергетики вже працюють над відновленням живлення.

Також повідомляється про пошкодження приватних будинків. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що з 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та тролейбуси. Приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються.