Через зникнення напруги приміські поїзди на напрямку Київ – Гребінка затримуються

Уранці 10 жовтня Укрзалізниця повідомила про ускладнення руху приміських поїздів на ділянці Київ – Гребінка в обох напрямках. Причина — зникнення напруги.
Затримки рейсів наразі сягають 30 хвилин. Йдеться про такі поїзди:
Укрзалізниця запевняє, що працює над можливістю відновлення руху на ділянці.
Нагадаємо, що з 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак. У Кременчуці не працюють світлофори та тролейбуси.
