У Кременчуці зранку зникла напруга: не працюють світлофори і тролейбуси

Світлофори не працюють щонайменше на двох перехрестях, містяни повідомляють про зупинку електротранспорту
Уранці 9 жовтня з 6.52 у Кременчуці частково зникла напруга. Через це не працюють світлофори на перехрестях:
проспект Свободи — вулиця Героїв УПА;
проспект Полтавський — вулиця Вільної України.
Про це повідомили у КП «Міськсвітло».
Також містяни скаржаться, що зупинився рух тролейбусів. Офіційної інформації від КТУ на момент публікації поки немає.
Нагадаємо, що з 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.
