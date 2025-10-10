У Кременчуці зранку зникла напруга: не працюють світлофори і тролейбуси

Сьогодні, 07:08

Світлофори не працюють щонайменше на двох перехрестях, містяни повідомляють про зупинку електротранспорту

Уранці 9 жовтня з 6.52 у Кременчуці частково зникла напруга. Через це не працюють світлофори на перехрестях:

проспект Свободи — вулиця Героїв УПА;

проспект Полтавський — вулиця Вільної України.

Про це повідомили у КП «Міськсвітло».

Також містяни скаржаться, що зупинився рух тролейбусів. Офіційної інформації від КТУ на момент публікації поки немає.

Нагадаємо, що з 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.