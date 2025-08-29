У Кременчуці погасили марки на конвертах із зображеннями загиблих воїнів-випускників гімназії № 12

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 228

Сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України на головпоштамті відбулося погашення марки «Хвилина мовчання» на конвертах із зображенням загиблих захисників України, які є випускниками кременчуцької гімназії № 12.

Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо, віддаємо шану розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, державність, незалежність і соборність. Але це особливий день, нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на памʼяті, шані й вдячності, підкреслили організатори події.

— Після повномасштабного вторгнення ряди Небесного війська поповнились новими численними іменами загиблих. Серед них випускники й Кременчуцької гімназії Nº 12: Артем Березнюк, Максим Білоусов, Дмитро Корба, Микола Лебідь, Андрій Лісняк, Ігор Турмій, Едуард Хаак. Ми беремо пам’ять про хлопців. На подвірʼї гімназії відкрита Алея памʼяті, у стінах Військово-історичного музею ми збираємо і поповнюємо експозицію, присвячену сучасній війні та нашим воїнам захисникам, — розповіла керівниця Військо-історичного музею при Кременчуцькій гімназії Nº 12.

Вона також подякувала рідним полеглих героїв за передані музею шеврони, берети, інші особисті речі.

На події були присутні рідні загиблого героя Артема Березнюка, батьки й сестра Альона:

— Для нас дуже важливо брати участь в погашенні марок. Це пам’ять про нашого героя, яку ми свято бережемо у своїх серцях. Ми вдячні організаторам і нашому навчальному закладу за те, що проводять заходи, розповідають дітям про подвиг воїнів, вчать берегти пам’ять про загиблих героїв. Для кожної сім’ї це дуже важливо.

Погашення марки «Хвилина мовчання» на конвертах з воїнами, які загинули за Україну, здійснено печаткою Укрпошти «Кременчук — місто легенд…».

Ініціаторами події стали Кременчуцьке товариство філателістів разом з Департаментом освіти, об'єднанням «Армія добра», паном Ігорем Процьком та керівництвом та учнями 12 гімназії