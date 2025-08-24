У Кременчуці погасили марки на конвертах, присвячених Олексі Харківу: хто він такий

Сьогодні, 24 серпня у Кременчуці на головпоштамті до Дня Незалежності відбулося погашення марки на конвертах, присвячених Олексі Харківу. Це кременчужанин, хорунжий армії УНР, художник, реставратор, музейник, громадський діяч.

Олекса, як його називали друзі в Галичині, народився 1 березня 1897 року в м. Кременчуці на Полтавщині. Зростав серед дивовижних краєвидів, широких ланів, перелісків і чистих річок, між мальовничих пагорбів рідної Полтавщини.











Фото: Мирослава УКРАЇНСЬКА