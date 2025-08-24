Україна відзначає 34-й День незалежності

Сьогодні Україна відзначає 34-ю річницю незалежності. Цьогоріч святкування проходить без масових заходів через воєнний стан.

День Незалежності України щороку відзначають 24 серпня — саме цього дня 1991 року Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України. 1 грудня того ж року відбувся всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян підтвердили прагнення жити в незалежній державі. Офіційно День Незалежності як державне свято було встановлено постановою Верховної Ради у 1992 році. Відтоді ця дата стала символом свободи та самостійності українського народу.



