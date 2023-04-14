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Кременчук, Воїни світла

До останнього тримав «дорогу життя» під Бахмутом: Кременчук попрощався з воїном Артемом Березнюком

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 212

 

Військовий був у складі «Вовків Да Вінчі», які безстрашно боронять незалежність України

Сьогодні, 14 квітня, Кременчук в останню путь провів воїна Артема «Тьомича» Березнюка, який загинув при обороні Бахмута. Попрощатися з військовим прийшли друзі, спортсмени, побратими з передових позицій та представники міської влади. 

Над домовиною, огорнутою у синьо-жовтий, червоно-чорний та прапор «Вовків Да Вінчі», схилися батьки та сестра-близнючка

Артем Володимирович Березнюк народився 25 квітня 1988 року у Кременчуці. Тут він розпочав захоплюватися спортом, був учасником змагань та ставав чемпіоном міста й області. Активно займався спортом та брав участь у професійних боях.

Відео бою Артема на 12 хв.

Володимир у спілкуванні з журналістами розповів, що познайомився з Артемом у залі. За його словами, Артем був справжнім воїном як на фронті, так і у житті, де займався боксом та кікбоксингом. Він був неодноразово чемпіоном міста та області.

- Був справжнім воїном як людина і як боєць. Був добрим і чуйним. Зараз багато чого хочеться сказати, але немає слів… Він міг багато чого зробити, але війна його у нас забрала. Мені б дуже хотілося, щоб наші чиновники не забували таких людей, - зауважив товариш Артема.

Артем Березнюк був призваний на військову службу під час мобілізації 15 листопада 2022 року. Служив солдатом, стрільцем-снайпером у військовій частині А-4123, 67 окрема механізована бригада 1-шого батальйону «Вовки Да Вінчі». Воїн завжди з високою відповідальністю ставився до виконання бойових завдань, був відданим патріотом і справжнім сином України. Загинув Артем Березнюк 9 квітня 2023 року під час захисту України, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Боєць кілька тижнів не дожив до свого 35-річного ювілею.

На війні загинув «Вовк Да Вінчі» з Кременчука Артем Березнюк, друг «Тьомич»

- Військовий активно займався спортом та брав участь у боях, був цілеспрямованим та сміливим хлопцем. Проходив службу у військовій частині А-4123. Там був стрільцем-снайпером. Але, на жаль, виконуючи бойове завдання в околицях населеного пункту Хромове Донецької області, в смузі, що забезпечує рух останньої дороги на Бахмут, унаслідок масованого артилерійського обстрілу з артсистеми калібром 152 мм, Березнюк отримав поранення, несумісні з життям, - розповів військовослужбовець із позивним «Зоряний».

На прощання з передових позицій приїхали побратими з роти «Гонор» 67 окремої механізованої бригади. Побратими зауважили, що Артем пройшов непростий відбір перед тим, як потрапити до «Вовків Да Вінчі». 

- Горів своєю справою, рвався в бій, був безстрашним. Він у тому числі з нашою бригадою обороняв ту саму «дорогу життя» під Бахмутом – вона там єдина. Разом тримали її півтора місяця. Перед цим були у смт Дробишеве на Лиманському напрямку, після чого нас направили на Бахмут. Він щиро хвилювався за побратимів, боровся до останнього, - розповіли побратими «Вовків Да Вінчі» з позивним «Флеш» та «Добрий».

Схилившись на коліно, кременчужани утворили живий коридор та віддали шану загиблому захиснику України. Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

P.S. Нижче відео боїв під Бахмутом (18+, присутня ненормативна лексика)

Фото: Альона Душенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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