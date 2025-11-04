«Головне — це люди»: у Кременчуці погасили марки на конвертах, присвячених 90-річчю вагонного депо

Сьогодні, 4 листопада, у День залізничника, на кременчуцькому головпоштамті відбулося погашення марок на конвертах, присвячених 90-річчю вагонного депо Кременчук.
Ініціатива випуску ювілейних конвертів належить Кременчуцькій спілці філателістів, якою керує Володимир Скляр, та профспілці вагонного депо Кременчук під керівництвом Володимира Тягуна. Перед погашенням голова профспілки привітав всіх залізничників з професійним святом, а також розповів його історію.
Історія залізниці у Кременчуці почалася в 1870 році, коли перший потяг із Полтави прибув до Кременчука. Були відкриті паровозне депо, складські приміщення, вугільний склад, вокзал. У 1872-му році був побудований міст, і потяги пішли на південь країни. В 1874 році були започатковані вагонні майстерні Харківсько-Миколаївської залізниці. Зараз на цій території розташований Крюківський вагонобудівний завод.
Спочатку це була дільниця, яка в 1948-му році стала вагонним депо Кременчук. На цей час залізниця, як і вся країна, переживає тяжкі часи. На залізниці йде реорганізація і вагондепо Кременчук, на жаль, втратило можливість розвиватися далі, розповідає Тягун.
Він підкреслив, що за роки існування депо й зараз зроблено дуже багато і головне — це люди, які творили цю історію, це ветерани, які присвятили багато років свого життя залізниці.
Сам Володимир Тягун продовжив сімейну дінастію. Його мама, батько, старші брат і сестра працювали на залізниці. Чоловік прийшов на роботу в 1991-му році, працював начальником вагонного депо Білопілля, а у 2000 році був переведений у вагондепо Кременчук.
