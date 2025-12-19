{user_fullname}
Топ новина, Кременчук

Радіаційний фон у Полтавській області в листопаді залишався в межах норми

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 81

Радіація в Харкові - рівень радіації, перевірка на радіацію | Коментарі.Харків

Департамент екології та природних ресурсів підготував аналітичні огляди

У листопаді 2025 року радіаційний стан атмосферного повітря в Полтавській області відповідав природному фону та не перевищував допустимих норм. Про це йдеться в огляді довкілля, підготовленому Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.

 

Моніторинг проводили на п’яти метеостанціях області — у Гадячі, Лубнах, Кобеляках, Великій Подільській та Полтаві, а також у Кременчуці за даними комунального наукового центру.

 

Середні показники гамма-фону становили 10–14 мкР/год і залишалися стабільними, на рівні попередніх місяців. Контрольні значення не були перевищені, що свідчить про безпечний радіаційний стан у регіоні.

Нагадаємо, на початку грудня в Кременчуці зафіксували перевищення формальдегіду у повітрі.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: Fkharkov.comments.ua
