У липні на Полтавщину привезли вагони тіл українських воїнів: ідентифікацію проводять прямо біля колії

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 708

У середині липня на Полтавщину у вагонах-рефрижераторах доставили близько тисячі тіл полеглих українських захисників. Їх передали Україні в рамках чергової репатріації. Про це йдеться у репортажі «Слідства.Інфо».

Через те, що місцевий морг не в змозі розмістити таку кількість тіл, роботу організували просто біля залізничної колії. Тут працюють сім робочих груп: слідчі, криміналісти, судово-медичні експерти та вибухотехніки.

Фахівці оглядають кожне тіло, перевіряють мішки на наявність вибухівки, присвоюють номер і описують загальні характеристики — стать, розмір взуття, елементи одягу.

— Вже траплялися випадки, коли в одному мішку було частини тіл різних осіб. Якщо це не відокремити одразу, надалі може виникнути проблема з ідентифікацією, — пояснив заступник начальника відділу розслідування злочинів проти особи поліції Полтавщини Олександр Бровкін.

Із тисячі тіл вибухівку знайшли лише в одному випадку — у кишені військового була граната без запалу.

Після первинного огляду експерти відбирають зразки ДНК — зуби, нігті, волосся або кісткові фрагменти. У разі сильного обвуглення це завдання ускладнюється.

Судмедекспертка Віталіна Мороз розповіла, що подекуди доводиться брати повторні зразки, аби сформувати ДНК-профіль. А колега Галія Мустафіна зазначила, що під час огляду також фіксують зовнішні прикмети — стан зубів, волосся, бороди, одяг. Це допомагає рідним отримати додаткове підтвердження особи.

Після огляду тіла знову повертають у вагони-рефрижератори. Ідентифікація триватиме доти, доки всі загиблі не будуть повернуті сім’ям для поховання.

Нагадаємо, що 18 серпня в Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців.