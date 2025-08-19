Олена Шуляк
Україна, Світ, Воїни світла

В Україну повернули тіла тисячі загиблих захисників

Сьогодні, 15:19 Переглядів: 445

 Серед них — п’ятеро військових, які загинули у полоні

18 серпня в Україну повернули тіла 1000 загиблих військовослужбовців. Репатріація відбулася у межах попередніх домовленостей.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед повернених — п’ятеро українських військових, які перебували в російському полоні. Вони входили до списків тяжкопоранених і важкохворих бранців на обмін, однак російська сторона не виконала взятих на себе зобов’язань.

Загиблі оборонці воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському та Курському напрямках. Найближчим часом експерти МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію тіл.

У штабі наголосили, що Україна наполягає на негайному звільненні всіх тяжкопоранених і важкохворих військовополонених та продовжує боротися за повернення кожного громадянина.

Репатріаційні заходи відбулися завдяки спільній роботі штабу, Служби безпеки України, Збройних Сил, МВС, Офісу Омбудсмана, ДСНС та інших структур. Також подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що у червні до України з Росії повернули ще 1200 тіл загиблих.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: загиблі обмін загиблі на війні тіло
