На Полтавщині чоловік убив знайомого: підозрюваного взяли під варту

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 190

Правоохоронці з'ясували, що перед цим чоловіки разом відпочивали

На Полтавщині правоохоронці затримали 34-річного чоловіка за підозрою у вбивстві його 24-річного знайомого. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 26 січня до поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення знайомого. Під час оперативно-пошукових та слідчих дій правоохоронці знайшли тіло зниклого з ознаками насильницької смерті на території одного із домоволодінь у селищі Опішня.

За словами Сергія Балашова, т. в. о. начальника поліції Зінькова, під час розслідування правоохоронці встановили, що під час спільного дозвілля чоловіка вбив знайомий.

— Фігуранту вже повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали судом запобіжний захід — тримання під вартою, — додав поліціянт.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві за с. 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині судили чоловіка, який до смерті покалічив знайомого.