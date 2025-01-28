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Кременчук, Воїни світла, Війна

Загинув під час бою на Курщині: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Русланом Семеновим

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 314 Коментарів: 1

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

Сьогодні, 28 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Русланом Семеновим. Народився чоловік 18 березня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 22, потім освіту здобув у профтехучилищі № 26. 

 

Провести в останню путь загиблого воїна прийшли найближчі — рідні, друзі, знайомі. Ті, хто шанують подвиг захисника, зібралися подякувати йому за захист і те, що він віддав країні найцінніше — своє життя.

 

Служив військовослужбовець стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 12 січня 2025 року поблизу села Козача Локня на Курщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

 

У полеглого захисника лишилися мати та тітка. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Семенова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.


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Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: війна воїни світла Прощання поховання загиблий
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Коментарі: 1

4 920
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zzzzzz:
Сьогодні, 14:31

Герої гинуть, а тварюки наводять ракети на аеродроми...


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