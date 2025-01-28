Загинув під час бою на Курщині: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Русланом Семеновим

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 314 Коментарів: 1

Сьогодні, 28 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Русланом Семеновим. Народився чоловік 18 березня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 22, потім освіту здобув у профтехучилищі № 26.

Провести в останню путь загиблого воїна прийшли найближчі — рідні, друзі, знайомі. Ті, хто шанують подвиг захисника, зібралися подякувати йому за захист і те, що він віддав країні найцінніше — своє життя.

Служив військовослужбовець стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув під час виконання бойового завдання по захисту України 12 січня 2025 року поблизу села Козача Локня на Курщині. Світла пам’ять полеглому захиснику, — додає «Лиман».

У полеглого захисника лишилися мати та тітка. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Семенова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.













Фото: Яна Гудзь