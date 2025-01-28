Загинув під час бою на Курщині: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Русланом Семеновим

Сьогодні, 28 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Русланом Семеновим. Народився чоловік 18 березня 1982 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 22, потім освіту здобув у профтехучилищі № 26.
Провести в останню путь загиблого воїна прийшли найближчі — рідні, друзі, знайомі. Ті, хто шанують подвиг захисника, зібралися подякувати йому за захист і те, що він віддав країні найцінніше — своє життя.
Служив військовослужбовець стрільцем-помічником гранатометника десантно-штурмового відділення, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
У полеглого захисника лишилися мати та тітка. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Семенова на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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