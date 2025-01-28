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Кременчуківця та його товариша з району підозрюють у держзраді: готували удар по аеродромах F-16 (доповнено)

Сьогодні, 13:12 Переглядів: 646 Коментарів: 2

 

Чоловіки фотографували місце розташування військової частини та пересилали співробітникам ФСБ РФ

Мешканцю Кременчука та його знайомого з Кременчуцького району підозрюють у державній зраді: чоловіки «зливали» російським агентам місця дислокування військових частин. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, із чоловіками у месенджері зв’язалася агентка ФСБ РФ і запропонувала їм співпрацю, пов’язану із підривною діяльністю проти України, за фінансову винагороду. 

Так у листопаді минулого року підозрювані поїхали з Полтавщини в іншу область та фотографували місце дислокації однієї із військових частин. А далі зроблені світлини через месенджер надіслали замовниці.

Нині обоє підозрюваних перебувають під вартою. Їм інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі СБУ, їх схопили «на гарячому» поблизу одного з військових аеродромів під час фотографування винищувача F-16.

Завдання агентів полягало у зборі точних координат аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України для подальших ударів російських ракет і дронів. Зловмисники також мали підготувати текстовий і фотозвіт про наявну техніку на кожній локації.

Агенти планували подорожувати маршрутними автобусами у п’яти регіонах України, орендуючи житло поблизу об’єктів для тривалого спостереження. Однак співробітники СБУ зірвали їхні плани ще на початковому етапі розвідувальної активності.

Під час затримання у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на Росію.

Суд обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: державна зрада підозра прокуратура
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Коментарі: 2

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1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:35

Ну шо сказати, пдрси просто.


2 0
1 269
Andron777:
Сьогодні, 14:43

Поки не почнуть прилюдно вішати ці гниди не закінчаться.


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