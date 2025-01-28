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Комунальники Горішніх Плавнів отримали нову спецтехніку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 137 Новини компаній

 Для КП «СпецЕко» міста Горішні Плавні придбано сучасний бульдозер-ущільнювач сміття SINOMACH. Цю техніку будуть використовувати для робіт на міському полігоні твердих побутових відходів. У Горішніх Плавнях продовжується оновлення парку комунальної техніки

Нещодавно у співпраці з АТ «Укрексімбанк» для КП «СпецЕко» придбано бульдозер-ущільнювач сміття SINOMACH. Минулого вівторка міський голова Дмитро Биков і його заступник Іван Павленко оглянули нову спецтехніку на полігоні твердих побутових відходів (ТБВ).

«Ця комунальна техніка створена відповідними фахівцями для обслуговування полігонів твердих побутових відходів — переміщення та ущільнення ТБВ, — зазначив Дмитро Биков. — До цього на міському полігоні понад 12 років працював бульдозер російського виробника, який морально і технічно застарів. До того ж не було можливості протягом тривалого часу забезпечити цю техніку запасними частинами. Доводилося використовувати орендований бульдозер-ущільнювач».

Придбаний зараз сучасний бульдозер-ущільнювач обладнано потужним турбованим дизельним двигуном із максимальною потужністю 255 к. с. Його вага становить 28 тонн. Трамбування сміття відбувається внаслідок тиску коліс, які оснащені трамбувальними зубами. Їхня конструкція забезпечує якісне подрібнення й ущільнення сміття різної фракції без налипання на самі колеса.

«Трамбування сміття буде здійснюватися в чотири рази краще, ніж наявним до цього бульдозером. Тож придбана техніка значно покращить роботу й утримання самого полігону ТБВ», — підкреслив Дмитро Биков.

Як зауважив мер, розроблено план реконструкції полігону твердих побутових відходів, який може бути реалізований після закінчення війни.

«Ми вже мали певні напрацювання, пропозиції від закордонних партнерів щодо спільної участі в реалізації важливого для громади й навколишнього середовища проєкту з належного поводження з ТБВ», — підсумував міський голова.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні комунальники СпецЕко
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