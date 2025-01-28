Комунальники Горішніх Плавнів отримали нову спецтехніку

Для КП «СпецЕко» міста Горішні Плавні придбано сучасний бульдозер-ущільнювач сміття SINOMACH. Цю техніку будуть використовувати для робіт на міському полігоні твердих побутових відходів. У Горішніх Плавнях продовжується оновлення парку комунальної техніки
Нещодавно у співпраці з АТ «Укрексімбанк» для КП «СпецЕко» придбано бульдозер-ущільнювач сміття SINOMACH. Минулого вівторка міський голова Дмитро Биков і його заступник Іван Павленко оглянули нову спецтехніку на полігоні твердих побутових відходів (ТБВ).
Придбаний зараз сучасний бульдозер-ущільнювач обладнано потужним турбованим дизельним двигуном із максимальною потужністю 255 к. с. Його вага становить 28 тонн. Трамбування сміття відбувається внаслідок тиску коліс, які оснащені трамбувальними зубами. Їхня конструкція забезпечує якісне подрібнення й ущільнення сміття різної фракції без налипання на самі колеса.
Як зауважив мер, розроблено план реконструкції полігону твердих побутових відходів, який може бути реалізований після закінчення війни.
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