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На Кременчуччині чоловік до смерті покалічив свого знайомого: він проведе за ґратами 7 років

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 186

 

Під час суду обвинувачений свою вину не визнав і заявив, що під час слідства на нього чинили тиск

На Кременчуччині чоловіка засудили на 7 років за ґратами за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому, що призвели до смерті. Про це стало відомо із вироку Глобинського районного суду від 22 січня.

Відомо, що подія сталася наприкінці березня 2022 року. Обвинувачений посварився зі своїм знайомим і почав його бити. Руками та ногами він завдав щонайменше 12 ударів потерпілому по голові та тулубу. Далі потерпілий впав на землю, а нападник затягнув його на подвір’я, взяв ножа, відтягнув чоловіка далі у погріб та тричі вдарив ножем у стегно. Від отриманих травм через певний час  потерпілий помер.

Судмедекспертиза зафіксувала серйозні пошкодження: наскрізні ножові рани стегна, закритий перелом носа, числові забої та синці. Причиною смерті стала крововтрата, а характер поранень свідчить про навмисність дій.

Проте у залі суду обвинувачений своєї вини не визнав і наполягав на тому, що на нього чинили тиск під час слідства. Його захисник намагався довести, що свідчення отримані з порушеннями, а доказів для обвинувачення недостатньо. Водночас показання свідків, матеріали експертизи та слідчий експеримент підтвердили винуватість.

Суд довів, що обвинувачений діяв умисно, розуміючи наслідки своїх дій. Прокурори також наголосили на обтяжувальних обставинах — зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та вже мав судимість.

На підставі усіх матеріалів справи суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Він проведе за ґратами 7 років та 1 місяць.

Нагадаємо, на Полтавщині на 10 років за ґратами засудили чоловіка, який убив свою співмешканку у присутності неповнолітнього сина.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ungvar.in.ua
Теги: вбивство суд судова справа вирок суду
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