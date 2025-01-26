Хвороба Лайма на Полтавщині: найбільше випадків реєстрували у чотирьох громадах

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 282

У 2024 році на Полтавщині зареєстрували 488 пацієнтів із хворобою Лайма. Про це інформують у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Середній показник захворювання в області становить 35,2 випадку на 100 тисяч населення. Реєстрували хвороби у 39 громадах із 60. Найбільше випадків хвороби реєстрували у таких громадах:

Решетилівська;

Диканська;

Опішнянська;

Щербанівська.

Реєстрували хворобу Лайма і на Кременчуччині. До прикладу, у жовтні один випадок зареєстрували в Омельницькій громаді, а в липні — два випадки у Кременчуці, ще один — у Новогалещинській громаді.

Нагадаємо, минулого року росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.