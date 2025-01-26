Упродовж минулого року на Полтавщині 315 громадян змінили імена. Про це інформують у пресслужбі Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Серед прикладів, які реєстрували в управлінні: Анна стала Лолітою, Катерина — Кассіопеєю, Ярема змінив ім’я на Яремію, Юлія тепер стала Кірою, Ярослав — Юсуфом, а Олександр — Салімом.
Змінювали громадяни не лише імена, а й по батькові.
Так загалом на теренах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано 1200 фактів зміни імені. По інших областях:
Нагадаємо, раніше ми писали, які імена минулого року за даними Мін'юсту були найпопулярнішими.
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