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Минулоріч на Полтавщині понад 300 громадян змінили імена — статистика

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 447 Коментарів: 1

 

Змінювали громадяни не тільки імена, а я по батькові

Упродовж минулого року на Полтавщині 315 громадян змінили імена. Про це інформують у пресслужбі Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Серед прикладів, які реєстрували в управлінні: Анна стала Лолітою, Катерина — Кассіопеєю, Ярема змінив ім’я на Яремію, Юлія тепер стала Кірою, Ярослав — Юсуфом, а Олександр — Салімом.

Змінювали громадяни не лише імена, а й по батькові.

Так загалом на теренах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано 1200 фактів зміни імені. По інших областях:

  • на Харківщині понад 415 актових записів про зміну імені;
  • на Сумщині майже 200 мешканців прийняли рішення змінити ім’я;
  • на Чернігівщині більш як 200 осіб внесли корективи в свої дані;
  • на Донеччині — понад 30.

Нагадаємо, раніше ми писали, які імена минулого року за даними Мін'юсту були найпопулярнішими.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zhar.org.ua
Теги: Міністерство юстиції зміна імені
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Коментарі: 1

93
колобок:
Сьогодні, 10:18

Ярема красава!


0 0

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