Минулоріч на Полтавщині понад 300 громадян змінили імена — статистика

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 447 Коментарів: 1

Змінювали громадяни не тільки імена, а я по батькові

Упродовж минулого року на Полтавщині 315 громадян змінили імена. Про це інформують у пресслужбі Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Серед прикладів, які реєстрували в управлінні: Анна стала Лолітою, Катерина — Кассіопеєю, Ярема змінив ім’я на Яремію, Юлія тепер стала Кірою, Ярослав — Юсуфом, а Олександр — Салімом.

Змінювали громадяни не лише імена, а й по батькові.

Так загалом на теренах Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було зареєстровано 1200 фактів зміни імені. По інших областях:

на Харківщині понад 415 актових записів про зміну імені;

на Сумщині майже 200 мешканців прийняли рішення змінити ім’я;

на Чернігівщині більш як 200 осіб внесли корективи в свої дані;

на Донеччині — понад 30.

Нагадаємо, раніше ми писали, які імена минулого року за даними Мін'юсту були найпопулярнішими.