Уночі на Полтавщині працювала ППО: мобільні вогневі групи «приземлили» російські дрони

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Загалом у небі над Україною збили 50 російських безпілотників

Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: мобільні вогневі групи збивали російські безпілотники. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

У ніч на 26 січня армія РФ атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Наразі відомо про 50 збитих безпілотників у повітряному просторі Київської, Одеської, Харківської, Полтавської, Сумської, Донецької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

9 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, ще один лишається у небі над Україною.

Інформації про пошкодження чи руйнування внаслідок падіння уламків немає.

Нагадаємо, учора через падіння безпілотника пошкоджень зазнали приватні будинки у Лубенському районі. Попередньо обійшлося без постраждалих.