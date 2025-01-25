Полтавщина знову під російським обстрілом: є руйнування у Лубенському районі

Армія РФ вчергове поцілила по території Полтавської області: внаслідок падіння безпілотника у Лубенському районі пошкоджень зазнали 5 приватних будинків та паркан. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Серед громадян ніхто не постраждав. Руйнувань цивільної та критичної інфраструктури також не зафіксовано.
На місці працюють фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Також у Полтавській ОВА вкотре закликали населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, цієї ночі на території області працювала протиповітряна оборона, вибухи чули і в Кременчуці.
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