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Котики, млинці та детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:07 Переглядів: 50

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Ребекка Кван «Жовтолика»

Вони разом навчалися в Єлі, відвідували письменницький курс і мали б одночасно зійти на вершину слави. Але Атена Лю — справжня літературна зірка з мільйонними гонорарами, про Джун Гейворд майже ніхто й не чув.
Все змінюється, коли Атена раптом помирає, а Джун викрадає її щойно дописаний шедевр — роман про роль китайських робітників у Першій світовій війні. Вона редагує і надсилає агенту як власний твір. Навіть дозволяє видавництву змінити її прізвище на Джуніпер Сонг, яке натякало б на азійське прізвище.
Але Джуніпер ніяк не може вийти з тіні Атени, часом їй навіть ввижається, що та насправді не померла і спостерігає за нею. І раптом в соцмережах з’являються звинувачення в крадіжці рукопису. Як же далеко може зайти Джун, щоб зберегти свою таємницю?

Кен Бруен «Стражі порядку»

Так і не оговтавшись після звільнення, Джек Тейлор воліє дивитися на світ крізь денце пивного кухля і не помічати відсутність жодних перспектив. А ще він плекає мрію стати найкращим приватним детективом Ірландії. Джек балансує на межі, натикаючись на найгостріші кути життя, скалічений минулим і позбавлений майбутнього. Принаймі так було до того дня, коли до бару ввійшла приголомшлива жінка, яку привели чутки про детективний талант Джека.

  

 

 

Еліз Вайт «Універсальна теорія котиків в інтернеті. Як культура впливає на технології і навпаки»

Неписане правило: щоб аудиторія не заснула під час презентації, додай кілька слайдів з котиками.

Та чому котики так зворушують? Чому зараз їх люблять, а в середні віки асоціювали з темрявою та нещастям? І взагалі: як коти стали онлайн-фетишем?

Авторка розповідає, чому зародження інтернету тісно пов’язане із цими тваринами, а пісня «Інтернет зроблений з котів» — не такий уже і жарт. Ви дізнаєтеся, як котики стали символами удачі в японців, а фізичні особливості зробили тваринок унікальними. І все це написано з ретельністю науковиці, яка на прикладі котів простежує, як культура впливає на технології і як технології формують культуру.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: freepik.com
Теги: книги бібліотека
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