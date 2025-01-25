Котики, млинці та детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Еліз Вайт «Універсальна теорія котиків в інтернеті. Як культура впливає на технології і навпаки»

Неписане правило: щоб аудиторія не заснула під час презентації, додай кілька слайдів з котиками.

Та чому котики так зворушують? Чому зараз їх люблять, а в середні віки асоціювали з темрявою та нещастям? І взагалі: як коти стали онлайн-фетишем?

Авторка розповідає, чому зародження інтернету тісно пов’язане із цими тваринами, а пісня «Інтернет зроблений з котів» — не такий уже і жарт. Ви дізнаєтеся, як котики стали символами удачі в японців, а фізичні особливості зробили тваринок унікальними. І все це написано з ретельністю науковиці, яка на прикладі котів простежує, як культура впливає на технології і як технології формують культуру.