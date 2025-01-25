Котики, млинці та детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Ребекка Кван «Жовтолика»
Вони разом навчалися в Єлі, відвідували письменницький курс і мали б одночасно зійти на вершину слави. Але Атена Лю — справжня літературна зірка з мільйонними гонорарами, про Джун Гейворд майже ніхто й не чув.
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Кен Бруен «Стражі порядку»
Так і не оговтавшись після звільнення, Джек Тейлор воліє дивитися на світ крізь денце пивного кухля і не помічати відсутність жодних перспектив. А ще він плекає мрію стати найкращим приватним детективом Ірландії. Джек балансує на межі, натикаючись на найгостріші кути життя, скалічений минулим і позбавлений майбутнього. Принаймі так було до того дня, коли до бару ввійшла приголомшлива жінка, яку привели чутки про детективний талант Джека.
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Еліз Вайт «Універсальна теорія котиків в інтернеті. Як культура впливає на технології і навпаки»
Неписане правило: щоб аудиторія не заснула під час презентації, додай кілька слайдів з котиками.
Та чому котики так зворушують? Чому зараз їх люблять, а в середні віки асоціювали з темрявою та нещастям? І взагалі: як коти стали онлайн-фетишем?
Авторка розповідає, чому зародження інтернету тісно пов’язане із цими тваринами, а пісня «Інтернет зроблений з котів» — не такий уже і жарт. Ви дізнаєтеся, як котики стали символами удачі в японців, а фізичні особливості зробили тваринок унікальними. І все це написано з ретельністю науковиці, яка на прикладі котів простежує, як культура впливає на технології і як технології формують культуру.
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