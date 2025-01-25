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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді чоловік пограбував магазин: його затримали правоохоронці

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 77

 

Зловмиснику може загрожувати від семи до десяти років за ґратами 

Учора, 24 січня, близько 15.00 у Миргороді на Полтавщині місцевий мешканець пограбував магазин. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про подію повідомили громадяни, що там перебували. Того ж дня поліція розшукала зловмисника — ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

Попередньо встановлено, що фігурант зайшов до одного з магазинів міста та відкрито заволодів товаром. Після вчинення протиправних дій чоловік з місця злочину втік. Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про  підозру та обрання йому запобіжного заходу, — коментує Віталій Ярмолюк, начальник Миргородського райвідділу поліції.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). 

Чоловікові може загрожувати від семи до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві двоє грабіжників відібрали у чоловіка гроші та особисті речі: одного з фігурантів затримали.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: acc.cv.ua
Теги: пограбування магазин поліція Миргород
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