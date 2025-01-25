У Миргороді чоловік пограбував магазин: його затримали правоохоронці

Учора, 24 січня, близько 15.00 у Миргороді на Полтавщині місцевий мешканець пограбував магазин. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, про подію повідомили громадяни, що там перебували. Того ж дня поліція розшукала зловмисника — ним виявився 39-річний місцевий мешканець.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).
Чоловікові може загрожувати від семи до десяти років за ґратами.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві двоє грабіжників відібрали у чоловіка гроші та особисті речі: одного з фігурантів затримали.
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