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Кременчук, Культура

Відома історія грішної любові мовою танцю: у Кременчуці показали виставу «Грішна»

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 2

Неймовірні емоції через приголомшливу хореографію

У суботу, 25 січня, у Кременчуці в Міському палаці культури відбулася нестримно емоційна танцювальна вистава «Грішна». Її представили артисти Атр-театру «ЛюТа».

 

У підготовці вистави взяла участь топова хореографка — постановниця Ганна Четвертак та зірки шоу «Україна неймовірних людей». Вони змогли передати глибокі емоції через приголомшливу хореографію.

 

На сцені розвернулася сучасна й відверта історія кохання, людського осуду, любовного трикутника, втрати, розчарування й нового відродження.

«Грішна» — виразна сценічна робота, в якій мовою стильних і сучасних засобів розкриваються питання помилок та каяття, торгів із совістю, боротьби із громадським осудом. Учасники вистави намагалися з’ясувати, де вона, межа між особистим щастям та безчестям.

 

Протягом години глядачі були занурені в захопливе поєднання традицій та сучасності, де кожен рух був просічений неймовірною силою почуттів.

Відверті рухи втілювали найдраматичніші складові нашої життя: інтриги, любов, пристрасть. Це був неймовірно-запальний виступ, який щомиті приносив нові емоції.

 

«Чудова вистава, справжнє задоволення! Нові яскраві враження», «Революційна хореографія та унікальна концепція вистави», «Безцінна можливість пережити сильні емоції разом із героями перформансу», — так відгукнулися про танцювальну виставу глядачі, які проводжали артистів зі сцени бурхливими оплесками.
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Автор: Мирослава Українська Фото: Мирослава Українська Відео: Мирослава Українська
Теги: театр МПК танці
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