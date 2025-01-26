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Полтавщина — у лідерах по імунізації населення проти інфекційних хвороб

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 147

 

Найчастіше вакцинуються проти кашлюку, дифтерії та правця

Полтавщина — у лідерах серед областей з найвищими показниками імунізації населення. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації з посиланням на Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Найчастіше в області вакцинувалися проти кашлюку, дифтерії та правця — середній показник виконання календарних щеплень за минулий рік становив 91%.

Найвищі показники вакцинації:

  • ревакцинація проти дифтерії та правця дорослого населення — 93,5%;
  • проти туберкульозу до 1 року — 95,9%;
  • вакцинація проти гемофільної інфекції 1 року — 93,5%;
  • ревакцинація проти кору, паротиту, краснухи в 6 років — 91,6%.

Область також має найвищий показник по ревакцинації дітей шкільного віку проти дифтерії та правця. Із початку липня 2024 року на Полтавщині вакцинували 35  тисяч 812 осіб, а це 80,2% від кількості запланованих. Серед дорослих ревакцинацію проти дифтерії та правця пройшли 79,3% пацієнтів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, на як інфекційні захворювання хворіли громадяни Кременчуччини минулого тижня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вакцинація імунітет інфекційні захворювання
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