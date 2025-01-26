Частина Кременчука завтра залишиться без води: у чому причина

Завтра, 27 січня, частина Кременчука залишиться без води. Про це інформують у пресслужбі «Кременчукводоканалу».
Орієнтовно із 09.00 і до кінця доби комунальники ліквідовуватимуть аварійну ситуацію на водогоні питної води. На цей час без води залишаться абоненти Північного промислового вузла у Кременчуці та абоненти села Нова Знам’янка.
Комунальники попереджають: упродовж дня також буде знижено тиск холодної води в мікрорайоні Молодіжний, а також відсутнє водопостачання у мешканців, які проживають у багатоповерхових будинках вище п’ятого поверху.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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