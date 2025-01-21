Скарлатина, вітрянка та кашлюк: чим на минулому тижні хворіли на Кременчуччині

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

На минулому тижні, із 13 до 19 січня, на території Кременчуцького району було зафіксовано 78 випадків інфекційних захворювань. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Кременчуцький відокремлений підрозділ Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

Найбільше хворих традиційно виявили у Кременчуцькій громаді:

8 випадків гострої кишкової інфекції (із них 6 — діти);

21 випадки вітрянки у дітей;

2 випадки скарлатини у дітей.

У Горішніх Плавнях 20 осіб захворіли на вітрянку, з них 16 — діти, 8 випадків гострих кишкових інфекцій (з них 4 — у дітей) та 2 випадки скарлатини у дітей.

У Глобинській громаді двоє дітей захворіли на гострі кишкові інфекції, ще одна — на вітрянку. Так само і у Кам’янопотоківській громаді: двоє хворих на гострі кишкові інфекції (з них одна дитина) та один випадок вітрянки у дорослого.

У Козельщинській та Новогалещинській громадах на вітрянку захворіли по одному дорослому. Гострі кишкові інфекції зареєстрували в Оболонській громаді (1 випадок у дорослого) та Семенівській громаді (2 випадки у дорослих).

У Піщанській громаді виявили 2 випадки кашлюка у дітей з однієї родини та 4 захворювання на гострі кишкові інфекції у дітей.

У Градизькій, Омельницькій та Пришибській громадах інфекційні захворювання не реєструвались.

Нагадаємо, напередодні нового року на Кременчуччині найчастіше хворіли на скарлатину, вітрянку та кишкові інфекції.