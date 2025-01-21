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Пил та формальдегід: у повітрі Кременчука продовжують фіксувати перевищення забруднювальних речовин

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 174

Перевищення пилу у повітрі фіксували 13 та 16 січня

З 13 по 18 січня у повітрі Кременчука фіксували перевищення вмісту пилу та формальдегіду. Зокрема, перевищення концентрації останньої речовини у повітрі виявляли протягом тижня. Про це стало відомо зі звіту Полтавського обласного центру з гідрометеорології. 

Перевищення пилу у повітрі фіксували 13 та 16 січня. 

Проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та неподалік зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».

Нагадаємо, початок січня на Полтавщині був аномально теплим.

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Автор: Телеграф
Теги: повітря забруднення повітря
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