Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 26 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10

вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А

вул. Художня, 1/8-11

пров. Яблуневий, 7

вул. Володимира Івасюка, 19/5-56

пров. Докучаєва, 1А-27

наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43

пров. Мирний, 6/2-22

пр. Михайла Старицького, 3-15

пров. Художній, 14-29А

вул. Художня, 1/8-57

пров. Яблуневий, 2-14

вул. Олександріївська

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Хорольська, 98/4-143/6

вул. Козацька, 61/31-94А

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

пров. Івана Кожедуба, 13-32

вул. Ковальська, 30/24-37

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7

вул. Лінійна, 1-4

вул. Михайла Драгоманова, 13-49Б

вул. Павла Чубинського, 21-33

пров. Петра Ракітіна, 2-24

вул. Полковника Оксанченка, 5-68 З 8.00 до 19.00 вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7 З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки

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