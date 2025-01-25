Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:42
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 26 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10
- вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А
- вул. Художня, 1/8-11
- пров. Яблуневий, 7
- вул. Володимира Івасюка, 19/5-56
- пров. Докучаєва, 1А-27
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43
- пров. Мирний, 6/2-22
- пр. Михайла Старицького, 3-15
- пров. Художній, 14-29А
- вул. Художня, 1/8-57
- пров. Яблуневий, 2-14
- вул. Олександріївська
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Хорольська, 98/4-143/6
- вул. Козацька, 61/31-94А
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- вул. Ковальська, 30/24-37
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- вул. Лінійна, 1-4
- вул. Михайла Драгоманова, 13-49Б
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- пров. Петра Ракітіна, 2-24
- вул. Полковника Оксанченка, 5-68
З 8.00 до 19.00
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
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