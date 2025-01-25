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Де у неділю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 1

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 26 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10
  • вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А
  • вул. Художня, 1/8-11
  • пров. Яблуневий, 7
  • вул. Володимира Івасюка, 19/5-56
  • пров. Докучаєва, 1А-27
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43
  • пров. Мирний, 6/2-22
  • пр. Михайла Старицького, 3-15
  • пров. Художній, 14-29А
  • вул. Художня, 1/8-57
  • пров. Яблуневий, 2-14
  • вул. Олександріївська
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 6-й Хорольський, 7/27, 8
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Хорольська, 98/4-143/6
  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • вул. Ковальська, 30/24-37
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
  • вул. Лінійна, 1-4
  • вул. Михайла Драгоманова, 13-49Б
  • вул. Павла Чубинського, 21-33
  • пров. Петра Ракітіна, 2-24
  • вул. Полковника Оксанченка, 5-68

З 8.00 до 19.00

  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1-7

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси світло відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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