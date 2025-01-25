Двоє гравців хокейного клубу «Кременчук» увійшли до складу національної збірної України

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На чемпіонаті світу від Кременчука гратимуть Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін

Двоє гравців із хокейного клубу «Кременчук» — Віталій Лялька та Гліб Кривошапкін — увійшли до складу національної збірної і зіграють на чемпіонаті світу з хокею. Про це повідомили у пресслужбі клубу.

Хокеїстів викликали на навчально-тренувальний збір у Румунії. Уже з 3 лютого у хокеїстів розпочнуться тренування у румунському Сфинту-Георге, а в квітні вони там зіграть на чемпіонаті світу.

Окрім кременчуцьких хокеїстів, до складу команди увійшов ще 21 гравець. Загалом це 3 воротарі, 8 оборонців та 12 нападників.

Нагадаємо, минулого року кременчуцький хокеїст Гліб Кривошапкін закинув шайбу у ворота суперників під час гри на чемпіонаті світу.