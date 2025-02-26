Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні військовослужбовцем Євгенієм Панасенком

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 243

Завтра, 27 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого у бою за Україну захисника Євгенія Панасенка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що загинув військовослужбовець 10 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.

Прощання та поховання із захисником відбудуться у четвер, 27 лютого:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Євгенія Панасенка.