Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні військовослужбовцем Євгенієм Панасенком

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця
Завтра, 27 лютого, у Кременчуці в останню путь проведуть загиблого у бою за Україну захисника Євгенія Панасенка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що загинув військовослужбовець 10 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України.
Прощання та поховання із захисником відбудуться у четвер, 27 лютого:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Євгенія Панасенка.
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