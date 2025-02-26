Водія, який у суботу збив у Горішінх Плавнях підлітка, знайшли — поліція

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Водій збив хлопця, коли той переходив дорогу по пішохідному переходу, і зник з місця події

Правоохоронці розшукали водія, який у суботу, 22 лютого, у Горішніх Плавнях на пішохідному переході збив 14-річного хлопця і зник з місця події. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, під час оперативно-розшукових дій їм вдалося встановити, що причетним до події є 49-річний житель Машівської громади.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) та за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями у центрі Кременчука зіткнулися дві автівки, внаслідок чого постраждала пішоходка.