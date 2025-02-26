У міській бібліотеці Горішніх Плавнів провели майстер-клас із розпису полотен

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 106 Партнерський проєкт

Майстер-клас із розпису полотен відбувся в Культурному центрі міської бібліотеки наприкінці січня. Захід проводила фахівчиня творчої майстерні «Хобі» Єлизавета Полозун. У ньому взяли участь семеро дорослих і двоє дітей. Під час майстер-класу вони вчилися створювати картини на полотні квадратної та прямокутної форми залежно від обраної теми.

Для роботи майстриня приготувала зразки малюнків, які можна було скопіювати при створенні картини, акрилові фарби, пензлі, мастихіни (художні шпателі для нанесення фарби на полотно), олівці, копіювальний папір, зразки колірних гармоній, палітри, блискітки, серветки, настільні мольберти. Єлизавета Полозун зазначила, що «творчий процес стане можливістю для створення абстрактних та тематичних інтер’єрних картин, які прикрасять будь-яке приміщення, нададуть індивідуальності та стилю».

«У сучасному дизайні інтер’єру картини на полотні стали невід’ємною частиною, що допомагає створити гармонійний та естетичний образ приміщення. Картини на полотні можуть виступати як акцентний елемент в інтер’єрі. Вони привертають увагу та створюють центральну точку в кімнаті. За допомогою картин можна створити відчуття тепла, комфорту, спокою та гармонії. Перед тим, як вибрати тему, слід визначити, який ефект ви хочете отримати», — наголосила майстриня.

Задля створення акценту в інтер’єрі Єлизавета Полозун порадила обирати для картини яскраві кольори або цікаву композицію.

«Якщо ви хочете створити відчуття спокою та гармонії, то оберіть для картини природні мотиви або м’які тони. Не забувайте також про стиль вашого інтер’єру — картини на полотні повинні гармонійно вписуватись у загальний стиль кімнати», — вказала ведуча заходу.

Єлизавета Полозун пояснила, як створювати абстракції. Зокрема, слід використовувати не більше трьох кольорів і наносити їх так, щоб «проглядався» кожен колір.

«Це процес створення градієнта за допомогою акрилу — техніки розтягування кольору в живописі, що створює плавний перехід між двома кольорами. У процесі створення градієнта можна водночас змішувати тільки два кольори», — розповіла майстриня.

Вона вказала, що накладання фарб здійснюється плоским пензлем.

«Оберіть кольори, які ви хочете розтягнути, й накладіть рівномірно шаром впритул один до одного. Пензель необхідно протирати після використання кожного з відтінків. Це процес лінійної розтяжки кольору. Є ще й розтяжки кольорів по колу. Останній передбачає рух пензлем від центру до краю», — зауважила Єлизавета Полозун.

Картини, створені власноруч, учасники майстер-класу забрали додому.

26-річна Маргарита, яка постійно відвідує майстер-класи Єлизавети Полозун, назвала свою картину-абстракцію «Експресія емоцій».

«Це полотно гармонійно впишеться в стиль інтер’єру моєї кімнати. Для його розпису я використала переважно бежевий і золотистий кольори. Я люблю малювати. Це заняття для мене — релакс, можливість мати позитивний настрій. Тут панує дуже тепла й натхненна атмосфера творчості», — зазначила вона.

27-річна Марія назвала свою абстракцію «На дні океану». Для її створення використовувала синій, чорний і білий кольори.

«Я закінчила художню школу, тож маю певні знання з техніки малювання. Для мене процес художньої творчості — завжди велике задоволення. Тим більше імпонує атмосфера, яка панує тут. Роботу розміщу в своїй кімнаті, вона підкреслить її стиль і щоразу буде додавати мені позитиву», — наголосила учасниця майстер-класу.