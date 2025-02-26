Керівник мобілізаційного відділення Кременчуцького РТЦК та СП Руслан Близнюк задекларував свої статки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 004 Коментарів: 1

Заступником керівника Кременчуцького РТЦК та СП Руслан Близнюк став у лютому 2024 року

Заступник начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівник мобілізаційного відділення Руслан Близнюк подав декларацію про доходи за 2024 рік. Військовослужбовець вказав нерухомість, доходи та заощадження. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Як членів родини керівник мобілізаційного відділення вказав дружину Олену Близнюк та сина.

З нерухомості військовий має земельні ділянки у селі Нова Знам’янка площею 1594 м² та 2000 м² та ще одну площею 828 м² — у селі Вільна Терешківка. Їх власниками Руслан Близнюк став у 2015, 2019 та 2020 роках.

За 2024 рік заступник керівника РТЦК та СП отримав заробітну плату у розмірі 474 тисяч 261 гривні. Також він задекларував дохід від оренди землі фермерським господарством «Гармонія В І К», власником і керівником якого, ймовірно, є його батько Володимир Близнюк — 2 тис. 113 грн та соціальні виплати дружини — 6 тисяч гривень.

Як заощадження військовий має у готівці 3 тис. доларів та 55 тисяч гривень.

Відомо, що Руслан Близнюк — підполковник, заступником керівника Кременчуцького РТЦК та СП став у лютому 2024 року. Раніше брав участь в антитерористичній операції (АТО) у східній частині України.

Нагадаємо, пенсія родини й нерухомість: що вказала у деклараціях очільниця позаштатної ВЛК у Кременчуці Світлана Кузьменко.