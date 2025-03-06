Підприємство з Харкова повернуло в бюджет 4 млн грн несплачених податків

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 89

Прокурори Полтавської обласної прокуратури забезпечили повернення до державного бюджету понад 4 млн грн, які одне з харківських товариств, що імпортує автотовари з Китаю, ухилилося від сплати у 2023 році. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.

Слідство встановило, що у жовтні-грудні 2023 року директор підприємства не відобразив у податковій та бухгалтерській звітності операції з реалізації імпортованих товарів. Подання недостовірних відомостей дозволило фірмі уникнути сплати податків.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків) підприємство повністю відшкодувало завдані збитки.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині викрили директора Жовтневого спиртзаводу у Карлівці, який не сплатив майже 2,5 мільярда гривень податків.