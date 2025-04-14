Олена Шуляк
Українці, що втратили приватні будинки через війну, тепер зможуть отримувати компенсації на їхню відбудову
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Споживач, Соціальний захист

В Україні зросла середня пенсія: в ПФУ назвали її розмір у квітні

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 288

 

Частині працюючих пенсіонерів виплати мають перерахувати у квітні, а підвищену пенсію виплатять у червні

В Україні продовжує зростати розмір середньої пенсії. Станом на 1 квітня 2025 року середня пенсія в Україні збільшилася до 6 341,11 грн. Станом на 1 січня 2025 року її розмір становив 5789 грн. Таким чином, середня пенсія в Україні за три місяця зросла на 550 грн. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Для працюючих пенсіонерів середній розмір виплат становить 6 862,86 грн, що також свідчить про зростання з початку року - на 1 січня середня пенсія у них становила 6 302,76 грн (+560 грн).

Помітне зростання середньої пенсії в Україні протягом трьох місяців пояснюється індексацією пенсійних виплат, яка була проведена у березні.

Кабмін затвердив розміри індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

Проте, більшість українців пенсійного віку отримують виплати, нижчі за середню пенсію. Так, розмір пенсії у 56,5% пенсіонерів навіть після березневої індексації не перевищує 5000 грн. 

З них:

  • до 3000 грн отримують 3,8% пенсіонерів;
  • від 3001 до 4000 грн – 32,3%;
  • від 4001 до 5000 грн – 20,4%;
  • від 5001 до 10 000 грн – 28,9%;
  • понад 10 000 грн – 14,5%.

На початок квітня в Україні налічувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, серед них 72,5% отримують пенсію за віком, а 15,2% – по інвалідності.

У квітні в Україні відбудеться ще один перерахунок пенсій: кому та наскільки підвищать виплати

Причому 2,9 мільйона українських пенсіонерів продовжують працювати і їм у березні пенсію не індексували. Її мають перерахувати у квітні, а підвищену пенсію виплачуватимуть у червні (доплатять за квітень-травень)

Однак перерахунок буде не всім пенсіонерам, які працюють, а лише тим, в яких з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше 24 місяців. Таких пенсіонерів, що відповідають цій умові, в Україні налічується 629 тисяч. 

Коли та наскільки проіндексують пенсії у 2025 році та як не потрапити на гачок до шахраїв

У 2024 році на фінансування пенсій було витрачено 736,4 мільярда гривень з державного бюджету. А загальні видатки на соціальну сферу склали 953 мільярди гривень.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.

 

ПО ТЕМІ:

Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

В електронному кабінеті на сайті ПФУ вже відображена індексація пенсій: як дізнатися її розмір

Як дізнатися про розмір своєї пенсії після індексації з 1 березня: на це потрібно декілька хвилин

Кабмін затвердив розміри індексацій пенсій: з 1 березня вони підвищаться на 11,5%, але є максимум

Хто з пенсіонерів має право на надбавки до пенсії: які доплати існують та як їх отримати

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ пенсії пенсіонери індексація Пенсійний фонд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх