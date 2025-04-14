В Україні зросла середня пенсія: в ПФУ назвали її розмір у квітні

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В Україні продовжує зростати розмір середньої пенсії. Станом на 1 квітня 2025 року середня пенсія в Україні збільшилася до 6 341,11 грн. Станом на 1 січня 2025 року її розмір становив 5789 грн. Таким чином, середня пенсія в Україні за три місяця зросла на 550 грн. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Для працюючих пенсіонерів середній розмір виплат становить 6 862,86 грн, що також свідчить про зростання з початку року - на 1 січня середня пенсія у них становила 6 302,76 грн (+560 грн).

Помітне зростання середньої пенсії в Україні протягом трьох місяців пояснюється індексацією пенсійних виплат, яка була проведена у березні.

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Проте, більшість українців пенсійного віку отримують виплати, нижчі за середню пенсію. Так, розмір пенсії у 56,5% пенсіонерів навіть після березневої індексації не перевищує 5000 грн.

З них:

до 3000 грн отримують 3,8% пенсіонерів;

від 3001 до 4000 грн – 32,3%;

від 4001 до 5000 грн – 20,4%;

від 5001 до 10 000 грн – 28,9%;

понад 10 000 грн – 14,5%.

На початок квітня в Україні налічувалося 10,3 мільйона пенсіонерів, серед них 72,5% отримують пенсію за віком, а 15,2% – по інвалідності.

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Причому 2,9 мільйона українських пенсіонерів продовжують працювати і їм у березні пенсію не індексували. Її мають перерахувати у квітні, а підвищену пенсію виплачуватимуть у червні (доплатять за квітень-травень).

Однак перерахунок буде не всім пенсіонерам, які працюють, а лише тим, в яких з моменту попереднього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше 24 місяців. Таких пенсіонерів, що відповідають цій умові, в Україні налічується 629 тисяч.

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У 2024 році на фінансування пенсій було витрачено 736,4 мільярда гривень з державного бюджету. А загальні видатки на соціальну сферу склали 953 мільярди гривень.

Отримати консультації щодо пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій і пільг та з інших питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду, можна особисто та за телефоном у сервісних центрах ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області.

Також функціонує регіональна «гаряча телефонна» лінія за номером (0532) 56-24-34.

Під час повітряних тривог пенсійні установи призупиняють приймання громадян і надання телефонних консультацій.