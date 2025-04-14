Як бізнесу впровадити Загальнонаціональну хвилину мовчання — Мінветеранів

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 158

Цей маленький щоденний ритуал говорить про великі речі — повагу, людяність і єдність

Загальнонаціональна хвилина мовчання покликана об’єднати українців у вшануванні пам’яті полеглих Захисників та Захисниць. І кожен бізнес, незалежно від формату чи масштабу, може стати частиною цієї гідної практики.

Про це нагадало Міністерство у справах ветеранів України та надало поради, що потрібно для цього зробити:

Скачайте звук для хвилини мовчання. Оберіть формат, що найкраще підходить до атмосфери вашого закладу: чоловічий чи жіночий голос, метроном, кроки.

Поясніть команді, чому це важливо. Зберіть колектив і відкрито поговоріть про сенс цього ритуалу. Наприклад: « Це наш спосіб подякувати тим, хто бореться, і вшанувати тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Це не просто тиша — це пам’ять, згуртованість та свідомість ».

Поширте інформацію про впровадження Хвилини мовчання в соцмережах вашого бізнесу. Напишіть короткий пост чому це важливо для вас та запросіть клієнтів долучатися. Вмикайте звук щоденно о 9 . 00

Багато закладів починають роботу з хвилини мовчання. Наприклад, відкриваються о 8 . 55, аби долучитися до хвилини о 9 . 00.

А що, якщо…

«… у нас немає можливості зробити автоматичне звукове оголошення»

Це не проблема. Ви можете самостійно оголосити її, увімкнути радіо чи зробити невеличку паузу без слів. Атмосфера сама все скаже.

«… клієнтам може не сподобатися»

Варто пам’ятати, це не примус, а запрошення до вшанування. Люди відгукуються з повагою і вдячністю — особливо у такі непрості часи.

«… це виглядає як політична акція»

Насправді це світова практика. У багатьох країнах є хвилина мовчання — для всіх громадян, не лише державних установ.

«… це лише для держустанов»

Ні. Це — для кожного. Ми, як громадянське суспільство, створюємо культуру вшанування. Чим більше людей долучається — тим сильніша наша єдність.

«… робити це зараз — запізно»

Ніколи не пізно почати. Наприклад, у 2024 році десятки кав’ярень, ресторанів і книгарень почали щоденну Хвилину мовчання — і отримали підтримку клієнтів.

«… у нас завжди людно, нема часу зупинятись»

Навпаки, саме тоді важливо зробити паузу. Це короткий момент, який створює новий простір — для тиші, єдності та свідомості.

— Запровадивши Хвилину мовчання, ваш бізнес підтримає культуру памʼяті в Україні. Це маленький щоденний ритуал, який говорить про великі речі — повагу, людяність і єдність , - зазначили у Мінветеранів.

Нагадаємо, учора, у Вербну неділю, російська армія завдала подвійного ракетного удару по центру Сум. Загинуло 32 цивільні особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 людини, серед яких 10 дітей.