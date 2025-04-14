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Злякався служби. Жителя Глобиного засудили умовно за ухилення від мобілізації

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 454

Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся та сприяв розслідуванню

10 квітня Глобинський районний суд Полтавської області виніс вирок жителю села Кринки, якого обвинувачували в ухиленні від призову за мобілізацією (ст. 336 КК України). Про це стало відомо з вироку Єдиного державного реєстру досудових рішень. 

Після проходження військово-лікарської комісії 10 грудня 2024 року чоловіка визнали придатним до служби. 12 грудня він отримав повістку на відправку до військової частини і розписався про її отримання. Однак 15 грудня на місце, що вказане у повістці, він не з'явився. У суді пояснив, що злякався проходити службу.

Суд врахував, що обвинувачений щиро розкаявся та сприяв розслідуванню. Чоловіку призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Нагадаємо, майже всіх придатних військових з ТЦК перевели до бойових частин та відправили на фронт

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Автор: Телеграф Джерело фото: tsn.ua
Теги: мобілізація
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